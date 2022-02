Bingöl Gençlik Merkezi ekipleri sokak hayvanlarını besledi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri sokak ve yaban hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu.

Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, gençlik liderleri ve gönüllü gençler, merkeze bağlı çeşitli köylerdeki kedi ve köpeklere mama verdi.

Ekipler, yaban hayvanları için de et kırıntıları ve buğday bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Lideri Osman Aslan, zorlu kış günlerinde yiyecek bulamayan hayvanlara destek olmak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Herkesin imkanları ölçüsünde sokak hayvanlara destek vermesi gerektiğine işaret eden Aslan, şunları kaydetti:

"Hayvanların soğuktan çok açlık nedeniyle zorluk çektiği gözlenmektedir. Merkeze bağlı köylerimizde yemleme çalışmaları yapıyoruz. Evdeki yemek kalıntılarını veya ekmeklerinizi sokak hayvanlarına, pencere önüne bırakabiliriz. Unutmayalım ki her can kıymetli, her can özeldir."