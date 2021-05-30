Bingöl Genç'te parklar tahrip edildi
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Bingöl Genç'te parklar tahrip edildi

Bingöl Genç'te parklar tahrip edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'ün Genç ilçesinde bazı parklar, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bazı parklar, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

İlçede belediye tarafından bahar ayıyla birlikte onarılan parklar, kısa zaman içerisinde kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Parklarda kimliği belirsiz kişiler tarafından bazı kamelyaların ateşe verildiği, çocuk oyun gruplarındaki salıncak ve aparatların çalındığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Park ve yeşil alanlarımızın tahribata uğratılmaması için vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Ortak yaşam alanları olan parklarımızı toplumsal bilinçle korumalıyız. Bu alanları tahrip etmek isteyen bilinçsiz kişilere fırsat vermemeli, şehir magandalarına karşı sessiz kalmamalıyız. Unutulmamalıdır ki doğal yaşam alanları ancak sevgiyle korunabilir. Bu anlamda halkımızdan daha fazla destek bekliyoruz" denildi. - BİNGÖL

Bingöl Genç'te parklar tahrip edildi
Bingöl Genç'te parklar tahrip edildi
Bingöl Genç'te parklar tahrip edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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