BİNGÖL GENÇ SERVİ GÖLETİ SULAMASI İNŞAATI ÇALIŞAMALARI DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bingöl iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bingöl iline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bingöl ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Bingöl Genç Servi Sulaması İnşaatı çalışmaları devam ediyor. Projenin bitirilmesi ile birlikte toplamda 2 bin 450 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi sulanması temin edilecek. Su kaynağı Bingöl Genç Servi Göleti tamamlandı. Gölet temelden 42 metre yükseklikte ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde imal edilmiş olup, 1. 10 milyon m³ su depolayarak 2 bin 450 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Servi sulaması, milli ekonomiye yılda 3. 3 Milyon Lira katkı temin edecek ve ayrıca 735 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Bingöl Genç Servi Göleti Sulaması İnşaatı şebekesi inşaat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılı sonuna kadar sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir.

Kaynak: Habermetre