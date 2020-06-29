Bingöl-Genç kara yolu leyleklerle şenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl-Genç kara yolu leyleklerle şenlendi

Bingöl'de konaklayan leylekler, yavrularıyla yeniden göç hazırlığı yapıyor.

Bingöl-Genç kara yolu leyleklerle şenlendi
29.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:30

Bingöl'de konaklayan leylekler, yavrularıyla yeniden göç hazırlığı yapıyor.

Kışı, Afrika'daki Nil Nehri kıyısında geçirdikten sonra mart ayında bölgeye gelen leyleklerin sayısı, Bingöl-Genç kara yolundaki elektrik ve telefon direklerinde geçirdikleri kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrularla arttı.

Büyük uğraşlar sonucu yavrularını büyüten leylekler, Afrika'ya göç öncesi, yavrularını uçmaları için hazırlıyor. Yaklaşık 1 ay boyunca yuvalarında kanat çırpacak yavru leylekler, bir süre anne ve babasıyla bölgede kısa mesafeli uçuşlar gerçekleştirecek.

Havaların soğumaya başlamasıyla yavru leylekler, anne ve babalarıyla sürüler halinde Afrika'ya sıcak bölgelere göç edecek.

Yuvayı yaşlı erkek leylekler yapıyor

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin Güney Afrika'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

İlk gelen yaşlı erkek leyleklerin yuvayı hazırladığını, daha sonra dişi leyleklerin geldiğini kaydeden İnci, "Geçmiş yıllardaki yuvalarını bulmak için, daha tecrübeli oldukları için ilk yaşlı leylekler gelirler. Yaşlı erkekler geçmişteki yuvalarını tespit ederler ve eğer bu yuva duruyorsa onarımını yapar, yoksa yeni bir yuva hazırlıklarına başlarlar. 7-8 gün içerisinde yuvayı tamamlarlar ve daha sonra dişi leylekler gelerek orada yumurtlamaya başlar." dedi.

Leyleklerin yılda bir defa, 1 ila 7 yumurta bıraktıklarını anlatan İnci, daha sonra erkekli dişili leyleklerin kuluçkaya beraber baktığını, kuluçka süresinin 34-35 gün arasında değiştiğini bildirdi.

Dişi ve erkek leyleklerin genellikle kusmuklarıyla yavrularını beslediğini ifade eden İnci, altıncı haftaya kadar anne ve babanın, beraber, yavrunun bakım ve beslemesini yaptığını anlattı.

Yavruların altıncı haftadan sonra kanat çırpmaya başladığını, yuva içerisindeki kanat çırpma ve ayakta durma etkinliklerinde genel anlamda annenin rehberlik ettiğini dile getiren İnci, şöyle konuştu:

"Sekizinci hafta itibariyle yuvadan ilk uçuş pratiklerine, anne ve baba eşliğinde, beraber başlanıyor. Yavru leylekler sekizinci haftadan sonra uçmaya başlıyor ve eylül ayından itibaren de ülkemizden ayrılıyor. Leylekler, genelde sıcak bölgelerde kışı geçirirler. Leylekler ülkemize Güney Afrika üzerinden geliyorlar ve burada yavrularını büyüttükten sonra eylül ayında yeniden Avrupa üzerinden Güney Afrika'ya göç ediyor."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Haber
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Son dakika: Eximbank 380 milyon euroluk kredi sağladı! İhracatçılara 10 yıl vadeli yeni destek geliyor
Son dakika: Eximbank 380 milyon euroluk kredi sağladı! İhracatçılara 10 yıl vadeli yeni destek geliyor
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Adnan Menderes Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Demet Akalın Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Deprem Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Bingöl-Genç kara yolu leyleklerle şenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 11:30:16. #1.15#
title