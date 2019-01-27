Bingöl Fotosafari Yarışması Sona Erdi

Bingöl 1. Kış Fotosafari Yarışması sona erdi.

Valilik, belediye, Fırat Kalkınma Ajansı ve Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübünce (BİFSAK) düzenlenen yarışmaya 529 fotoğrafçı katıldı.

Fotoğraf kültürünü oluşturabilmek, Bingöl'ün tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini gelecek nesillere aktarabilmek ve kentin görsel arşivini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yarışma için kentte gelen fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğrafları Kültür Merkezindeki kayıt masasına teslim etti.

BİFSAK Başkanı Kenan Nihat Elçi, yaptığı açıklamada, şehrin tanıtılması için düzenledikleri etkinliğe aralarında yur dışından da gelenlerin bulunduğu 529 fotoğrafçının katıldığını söyledi.

Yarışmanın sorunsuz bir şekilde sona ermesinden duyduğu memnuniyeti anlatan Elçi, "Bu yıl birincisini düzenlediğimiz Bingöl Kış Safari Yarışması için eser verme süresi sona erdi. İran'da 6, İngiltere'den ve Almanya'dan 2 fotoğraf sanatçısı geldi. Beklentimizin üzerinde katılım oldu." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin geleneksel hale getirilmesi için yoğun talep olduğunu aktaran Elçi, şöyle konuştu:

"Fotoğrafçı arkadaşlarımızdan inanılmaz güzel duyumlar aldık. Bu soğuk havada içimizi ısıtan güzel yorumların olması bizim için ayrı bir mutluluktur. Bu ilimiz için oldukça güzel bir şey. İnsanların Bingöl'de bakış açılarının bir nebze kırıldığına inanıyorum."

Yarışmaya İstanbul'dan katılan ressam Serap İkiyek de yüzen adaları çok beğendiği belirterek, "Fotoğrafını çektiğim şeylerin resimlerini yapıyorum. Kar fotoğrafı çekmeyi çok istiyordum. Yarışma sayesinde çok güzel bir kar arşivi yaptım." dedi.

İyiyek, kendisi için yarışmada ödül almasının önemi olmadığını, Bingöl'de yaşadığı güzelliklerin bütün ödüllere değer olduğunu dile getirdi.

Adana'dan gelen fotoğraf eğitmeni Yeliz Gümüşay ise Bingöl'ü ve insanlarını çok sevdiğini aktararak, "Çok güzel anılarla ayrılıyoruz." diye konuştu.

Birincilik ödülü 10 bin lira olan ve 48 kişiye ödül verilecek yarışmanın sonucu yarın açıklanacak.

Kaynak: AA