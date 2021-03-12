Bingöl-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı
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Bingöl-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı

12.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:54

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan tipi sonucu sabah saatlerinde ulaşıma kapanan Bingöl Erzurum yolu ulaşıma açıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan tipi sonucu sabah saatlerinde ulaşıma kapanan Bingöl Erzurum yolu ulaşıma açıldı.

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonucu Bingöl Erzurum yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin özverili çalışması sonucu yol kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Karlıova Çat arasında bulunan Herdo deresi mevkiinde kapanan yoldan dolayı Karlıova ilçesine bağlı Dörtyol köyünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık beş saatlik çalışma sonucu yolların açılmasıyla birlikte bekletilen araçlar kontrollü bir şekilde yollarına devam etti.

Karlıova ilçesinde kapana köy yollarının açılması içinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bingöl-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı
Bingöl-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı
Bingöl-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı
Bingöl-Erzurum karayolu ulaşıma açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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