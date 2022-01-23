Bingöl-Erzurum karayolu TIR trafiğine kapatıldı - Haberler
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Bingöl-Erzurum karayolu TIR trafiğine kapatıldı

Bingöl-Erzurum karayolu TIR trafiğine kapatıldı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum karayolu TIR geçişlerine kapatıldı.

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl- Erzurum karayolu TIR geçişlerine kapatıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl'de, Erzurum karayolu geçici olarak TIR geçişlerine kapatıldı. Bingöl Valiliği, "Bingöl-Erzurum karayolunun 0-89 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 19.30 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar TIR trafiğine kapatılmıştır" açıklaması yapıldı.


Bingöl-Erzurum karayolu TIR trafiğine kapatıldı

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri

Erzurum, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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