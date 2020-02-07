Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle erken saatlerde kapanan Bingöl-Erzurum kara yolu trafiğe açıldı.
07.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:58
Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle erken saatlerde kapanan Bingöl-Erzurum kara yolu trafiğe açıldı.
Bingöl-Erzurum kara yolunun, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Karlıova-Erzurum arasındaki bölümünde karayolları ekipleri yoğun bir çalışma sürdürdü.
Ekiplerinin gayretleriyle yolda yeniden ulaşım sağlanabildi.
Kaynak: AA