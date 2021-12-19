Bingöl-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
ERZURUM (AA) - Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl- Erzurum kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova-Erzurum arasındaki 15 kilometrelik bölümü yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için yoğun çaba gösteriyor.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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