Bingöl-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

ERZURUM (AA) - Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl- Erzurum kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova-Erzurum arasındaki 15 kilometrelik bölümü yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için yoğun çaba gösteriyor.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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