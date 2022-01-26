Bingöl-Erzurum kara yolu kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı
AA, Rıdvan Korkulutaş - Güncel
Bingöl-Erzurum kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmediği bildirildi.
ERZURUM (AA) - Bingöl- Erzurum kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmediği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl-Erzurum kara yolunun 0-14'üncü kilometrelerinde yoğun kar yağışı ve tipi yaşandığı belirtildi.
Bu nedenle söz konusu yolun belirtilen aralığında tırların geçişine izin verilmediği kaydedildi.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri