Bingöl-Erzurum kara yolu kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı - Haberler
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Bingöl-Erzurum kara yolu kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı

AA, Rıdvan Korkulutaş - Güncel
Bingöl-Erzurum kara yolu kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Bingöl-Erzurum kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmediği bildirildi.

ERZURUM (AA) - Bingöl- Erzurum kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tır geçişine izin verilmediği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl-Erzurum kara yolunun 0-14'üncü kilometrelerinde yoğun kar yağışı ve tipi yaşandığı belirtildi.

Bu nedenle söz konusu yolun belirtilen aralığında tırların geçişine izin verilmediği kaydedildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

Erzurum, kar, Güncel, Haber

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