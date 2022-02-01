Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta 326 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

ELAZIĞ (AA) - Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 326 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 76, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20, Yedisu'da 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yolların açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Elazığ ve Şırnak

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkisiyle Elazığ merkezde 1, ilçelerden Baskil'de 8, Maden'de 3, Karakoçan'da 3, Kovancılar'da 1, Palu'da 6, Sivrice'de 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Gökçe, Ilıcak ve Yeşilöz köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.