Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu - Haberler
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Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu

Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl-Elazığ kara yolunda kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

ELAZIĞ (AA) - Bingöl- Elazığ kara yolunda kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kara yolunun Kuruca köyü mevkisinde görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.

Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahta kar temizleme araçlarıyla çalışma yürüttü.

Yolçatı köyünde de etkisini sürdüren kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu

Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu

Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu

Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu

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