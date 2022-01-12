Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oldu
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl-Elazığ kara yolunda kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
ELAZIĞ (AA) - Bingöl- Elazığ kara yolunda kar yağışı ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kara yolunun Kuruca köyü mevkisinde görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.
Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahta kar temizleme araçlarıyla çalışma yürüttü.
Yolçatı köyünde de etkisini sürdüren kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.