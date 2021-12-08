Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oluyor - Haberler
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Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oluyor

Bingöl-Elazığ kara yolunda kar ve sis etkili oluyor
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl-Elazığ kara yolunda başlayan kar ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

ELAZIĞ (AA) - Bingöl- Elazığ kara yolunda başlayan kar ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bingöl-Elazığ kara yolunun Kurucu köyü mevkisinin 5 kilometrelik bölümü, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması amacıyla yol güzergahında kar temizleme araçlarıyla çalışma yürütüyor.

Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle de görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.

Öte yandan Bingöl-Elazığ kara yolunun 33 Er Şehitler Anıtı yakınlarında dağlardan yola düşen kayalıklara bir tır çarptı. Tırda hasar meydana gelirken, Karayolları ekibi yoldaki kayaları kaldırdı.

Bingöl Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydederek sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

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AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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