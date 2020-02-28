Bingöl'e şehit ateşi düştü
Bingöl'e şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki ailesine verildi.
28.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:57
Bingöl'e şehit ateşi düştü
SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki ailesine verildi. Acılı haberi alan baba Ramazan Öğütçü, şehit oğluyla 3 gün önce görüştüğnün söyledi.
Kaynak: DHA