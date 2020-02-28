Bingöl'e şehit ateşi düştü
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Bingöl'e şehit ateşi düştü

Bingöl'e şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki ailesine verildi.

28.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:57
Bingöl'e şehit ateşi düştü

'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki ailesine verildi. Acılı haberi alan baba Ramazan Öğütçü, şehit oğluyla 3 gün önce görüştüğnün söyledi.

Kaynak: DHA


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: Bingöl'e şehit ateşi düştü
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