Bingöl'e şehit ateşi düştü

28.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:26

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Astsubay Muharrem Öğütçü'nün şehadet haberi, Karlıova'ya bağlı Suçatı köyünde oturan ailesine ulaştı. Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri, sağlık ekipleri eşliğinde aileye, oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Köyde çobanlık yapan, 4 çocuk babası Ramazan Öğütçü, şehit oğluyla 3 gün önce telefonda yaptığı görüşmeyi anlattı. Öğütçü, oğluyla görüştüğü sırada çatışma çıktığını belirterek, daha sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Bir oğlunun da Kayseri'de asker olduğunu anlatan Ramazan Ögütçü, "Vatan sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA