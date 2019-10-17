Bingöl'e kışlık mont ve bot yardımı

17.10.2019 15:22

Bingöl'ün Genç ilçesinde ihtiyaç sahibi 50 çocuğa kışlık mont ve bot hediye edildi.

Avrupa Yetim Eli, Bingöl Umut Kervanı aracılığıyla Genç ilçesinde daha önceden tespit edilen 50 öğrenciye kışlık giyecek yardımında bulundu.

Bingöl Umut Kervanı Başkan Yardımcısı Refik Gönül, yaptığı açıklamada, uluslararası bir yardım kuruluşu olan Avrupa Yetim Eli Derneğinin yardımlarını ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.

Gönül, "Avrupa Yetim Eli Derneğinin bu güzel ve anlamlı yardımda bulunması, kış öncesinde öğrencileri sevindirmesi bizleri de mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA