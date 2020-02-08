: Bingöl'e 733 milyon liralık "süt" yatırımında sona doğru

08.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:46

Bingöl'ün Çeltiksuyu köyünde SÜTAŞ tarafından "Doğu Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi" kapsamında kurulacak süt fabrikasının inşaatının yüzde 85'i tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın yatırım kararı aldığı Bingöl'de, "SÜTAŞ Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi Yatırımı" kapsamındaki tesislerin yapımı sürüyor.

SÜTAŞ'ın Çeltiksuyu köyündeki 3 bin dönümlük arazide kuracağı toplam 733 milyon 709 bin lira tutarındaki yatırımın ilk tesisi olacak süt fabrikasının kaba inşaatı tamamlandı, diğer tesislerin yapımı devam ediyor.

Çiftlikten süt fabrikasına, yem fabrikasından biyoenerjiye kadar entegre yatırım olan tesislerin ilki süt fabrikasının yıl sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor.

Tesis, faaliyete geçtiğinde sadece Bingöl değil, 250 kilometre mesafeye kadar tüm bölgede üretilen süt ve yem bitkileri için önemli bir alıcı olacak, 1012 kişi istihdam edilecek, 8 bin aileye her ay düzenli gelir sağlayacak.

SÜTAŞ inekleri Bingöl'e gelecek

SÜTAŞ Bingöl Entegre Tesisleri Koordinatörü Çetin Atala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın günlük bin ton süt işleme kapasitesine sahip olacağını ve yatırımın şimdiden bölgede büyük heyecan uyandırdığını söyledi.

Atala, 10 bin baş sağmal kapasiteli damızlık süt sığırı geliştirme, 7 bin 100 baş yetiştirme ve 5 bin baş besi çiftliği yapılacağını belirterek, 2018'de başladıkları SÜTAŞ Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık Tesislerinin yapımında sona yaklaştıklarını dile getirdi.

Süt fabrikasının inşaatının yüzde 85 seviyesine geldiğini ifade eden Atala, "Elektrik ve mekanik aksamların montaj çalışmaları sürüyor. Birinci etap çiftliklerimizin inşaatı yüzde 30 seviyesinde. Çiftliklerimizin birinci etabının tamamlanmasıyla Bingöl çiftlikleri için alımları yapılan ve Karacabey'de konaklatılan hayvanlar haziran ayından itibaren buraya gelmeye başlayacak." şeklinde konuştu.

Bölgeden süt alımları başlayacak

Bölgenin hayvancılık potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla süt alımına başlayacaklarını kaydeden Atala, böylece çiftçiler ve köylüleri süt üretimine teşvik edeceklerini anlattı.

Tesisin çalışmaya başlamasıyla çiftçilerin düzenli para kazanmaya başlayacağına dikkati çeken Atala, şunları kaydetti:

"Bu aydan itibaren Bingöl ve yakın çevremiz Muş, Elazığ ve Diyarbakır'dan süt alımına başlayacağız. Buradaki süt fabrikası hizmete açılıncaya kadar toplanan sütler, Aksaray'daki fabrikamıza gönderilecek."

Sözleşmeli kaba yem üretim modeli hayata geçirilecek

Atala, çiftçilerin yem bitkisi üreterek şimdiden para kazanmaya başladığını, daha önce icara verdikleri ve tek ürün aldıkları tarlalarında artık yem bitkisi ürettiklerini ve yılda iki ürün alarak daha çok kazandıklarını söyledi.

Bu kapsamda sözleşmeli kaba yem üretim modeli ile bölge çiftçisine geçen yıl 5 bin 300 ton yem üretimi yaptırdıklarını, bu yıl da 15 bin 500 ton sözleşmeli kaba yem üretimi yaptırmayı hedeflediklerini dile getiren Atala, "Tesisin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla süt, kaba yem alımı, taşıma ve dağıtım hizmetleri, diğer bölgesel mal ve hizmet alımları, gübre ve atık alımları ve ücret olmak üzere bölge insanına ayda ortalama 94 milyon liralık nakit düzenli gelir sağlanacaktır." diye konuştu.

Bölgesel Kalkınma Projesi niteliğindeki "SÜTAŞ Bingöl Entegre Tesisleri Yatırımı" ile bölgede yem bitkisi, süt hayvancılığı ve damızlık süt sığırı üretiminin gelişmesi ve oluşturacağı geniş etkiyle bölge ekonomisini canlanması bekleniyor.

Proje kapsamında süt ürünleri fabrikası, yem üretim tesisi, yem bitkileri üretimi ekipman yatırımı, damızlık süt sığırı geliştirme çiftlikleri, genç düve yetiştirme merkezi, besi çiftliği ve kesimhane, süt hayvancılığı eğitim merkezi ve eğitim çiftliği, süt ve besi hayvancılığı teşhis laboratuvarı ve sağlık merkezi, genomik seleksiyon merkezi, embriyo üretim merkezi, genomik boğa yetiştirme merkezi, atık bertaraf anaerobik arıtma, biyogaz ve elektrik üretim tesisleri, organomineral gübre üretim tesisleri yapılacak.

Kaynak: AA

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