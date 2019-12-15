Bingöl'e 116 sağlık personeli ataması yapılacak

15.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:07

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, 2020 Şubat ayına kadar toplamda 116 sağlık personeli ataması olacağını duyurdu.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sağlık Bakanlığı için tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2019 tercih kılavuzu yayımlandı.



Buna göre, adaylar tercih işlemlerini, KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin resmi adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak bireysel olarak yapacak. Tercih işlemleri, 19 Aralık'ta sona erecek.



Açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki sağlık kurum ve kuruluşlarına toplam 52 sözleşmeli sağlık personeli kadrosu açıldığını, yerleştirme işlemlerinin sonuçlanması ile birlikte Bingöl'de sağlık personeli ihtiyacı önemli oranda giderilmiş olacağını duyurdu.



Açıklamanın devamında, 2020 Ocak-Şubat ayı içerisinde ataması beklenen 64 sağlık personeli ile birlikte Bingöl'e toplam 116 sağlık personeli ataması gerçekleşmiş olacağı belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA