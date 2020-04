BİNGÖL Down sendromlu Nesrin'e, Vefa ekibinden doğum günü kutlaması Down sendromlu Nesrin'e, Vefa ekibinden doğum günü kutlamasıBİNGÖL'de, Vefa Sosyal Destek ekipleri, down sendromlu Nesrin Basuguy'un (30), doğum günü kutladı.

Down sendromlu Nesrin'e, Vefa ekibinden doğum günü kutlaması BİNGÖL'de, Vefa Sosyal Destek ekipleri, down sendromlu Nesrin Basuguy'un (30), doğum günü kutladı. Bingöl'de koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan down sendromlu Nesrin Basaguy, sağlık görevlilerini arayarak, doğum günü pastası istedi. Sağlık görevlileri, Nesrin'in isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu'na iletti. Doğum günü kutlaması için ekiplerin hazırlık yaptığını öğrenen Vali Kadir Ekinci, Nesrin'e iletilmesi için hediye gönderdi. Ekipler, pasta ve Vali Ekinci'nin hediyesini alarak Nesrin'in ikamet ettiği eve gelip, doğum günü kutlaması yaptı. Kutlama karşısında çok sevinen Nesrin, ekiplere pasta ve hediye için teşekkür etti. Kaynak: DHA