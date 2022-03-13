Bingöl-Diyarbakır karayolunda kamyon devrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl-Diyarbakır karayolunda kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bingöl-Diyarbakır karayolunda kamyon devrildi

Bingöl-Diyarbakır karayolunda canlı hayvan taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 büyükbaş hayvan telef oldu, araçta sıkışan 3 inek de kurtarıldı.

Bingöl- Diyarbakır karayolunda canlı hayvan taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 büyükbaş hayvan telef oldu, araçta sıkışan 3 inek de kurtarıldı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresi Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, içinde 50'ye yakın büyükbaş hayvanın olduğu öğrenilen 33 ACS 817 plakalı kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra Genç Belediyesi İtfaiye ekipleri de sevk edildi. Kamyonun yan yatmasından dolayı 2 inek telef olurken, sıkışan 3 inek de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Bingöl-Diyarbakır karayolunda kamyon devrildi

Bingöl-Diyarbakır karayolunda kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Jandarma, Kaza, İnek, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title