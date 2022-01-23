DİYARBAKIR (İHA) - Bingöl- Diyarbakır karayolu tır ulaşımına kapatıldı

BİNGÖL - Bölge genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Diyarbakır karayolu tır geçişlerine kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl'de de Diyarbakır karayolu geçici olarak tır geçişlerine kapatıldı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl-Diyarbakır karayolunun 21- 42 km'leri arası "yoğun kar yağışı ve tipi" nedeniyle saat 18: 00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Söz konusu bölgede Karayolları 84'üncü Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların devam ettiği öğrenildi.