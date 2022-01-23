Bingöl- Diyarbakır karayolu tır ulaşımına kapatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl- Diyarbakır karayolu tır ulaşımına kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Bingöl- Diyarbakır karayolu tır ulaşımına kapatıldı Bölge genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Diyarbakır karayolu tır geçişlerine kapatıldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Bingöl- Diyarbakır karayolu tır ulaşımına kapatıldı

BİNGÖL - Bölge genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Diyarbakır karayolu tır geçişlerine kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl'de de Diyarbakır karayolu geçici olarak tır geçişlerine kapatıldı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl-Diyarbakır karayolunun 21- 42 km'leri arası "yoğun kar yağışı ve tipi" nedeniyle saat 18: 00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Söz konusu bölgede Karayolları 84'üncü Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bingöl- Diyarbakır karayolu tır ulaşımına kapatıldı

Bingöl- Diyarbakır karayolu tır ulaşımına kapatıldı

Bingöl- Diyarbakır karayolu tır ulaşımına kapatıldı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Bingöl, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title