Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

DİYARBAKIR (AA) - Bingöl- Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Bu arada, yolda mahsur kalan araç sürücülerine yardım için AFAD ve UMKE ekiplerinin yönlendirildiği öğrenildi.