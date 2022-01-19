Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl-Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

DİYARBAKIR (AA) - Bingöl- Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Bu arada, yolda mahsur kalan araç sürücülerine yardım için AFAD ve UMKE ekiplerinin yönlendirildiği öğrenildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Tragger, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title