Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl-Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.
DİYARBAKIR (AA) - Bingöl- Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.
Bu arada, yolda mahsur kalan araç sürücülerine yardım için AFAD ve UMKE ekiplerinin yönlendirildiği öğrenildi.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri