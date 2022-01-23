Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl-Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldığı bildirildi.
DİYARBAKIR (AA) - Bingöl- Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 21-42'nci kilometrelerinde yoğun kar yağışı ve tipi yaşandığı belirtildi.
Bu nedenle söz konusu yolun belirtilen aralığında tırların geçişine izin verilmediği kaydedildi.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri