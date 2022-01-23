Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldı - Haberler
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Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldı

Bingöl-Diyarbakır kara yolu kar nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl-Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldığı bildirildi.

DİYARBAKIR (AA) - Bingöl- Diyarbakır kara yolunun kar ve tipi nedeniyle tırların ulaşımına kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 21-42'nci kilometrelerinde yoğun kar yağışı ve tipi yaşandığı belirtildi.

Bu nedenle söz konusu yolun belirtilen aralığında tırların geçişine izin verilmediği kaydedildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, kar, Güncel, Haber

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