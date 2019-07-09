Bingöl Devlet Hastanesinde yatak sayısı artırıldı
Bingöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesindeki yatak sayısı 24'ten 30'a çıkarıldı.
Bingöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesindeki yatak sayısı 24'ten 30'a çıkarıldı.
Bingöl'de 2 yıl önce hizmete açılan 250 yataklı Devlet Hastanesinde artan ihtiyaçlar nedeniyle yatak sayısı artırıldı.
Artan ihtiyaçlar ve başka illere sevklerin önüne geçilmesi amacıyla, hastane idaresi aldığı kararla 24 olan yoğun bakım ünitesi yatak sayısı, 30'a çıkarıldı.
Yoğun bakım ünitesindeki yatak sayısının artırılmasıyla hastanede kalitenin artırılması hedeflendiği bildirildi.
Kaynak: AA
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