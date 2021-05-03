Bingöl Devlet Hastanesinde Kovid-19'a karşı aşılama iftar sonrasında devam ediyor
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Bingöl Devlet Hastanesinde Kovid-19'a karşı aşılama iftar sonrasında devam ediyor

Bingöl Devlet Hastanesinde Kovid-19'a karşı aşılama iftar sonrasında devam ediyor
Anadolu Ajansı / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılama çalışmaları iftardan sonra da devam ediyor.

Bingöl Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılama çalışmaları iftardan sonra da devam ediyor.

Aşı sırası gelen ve randevusunu iftar saatinden sonrasına alan vatandaşlar aşılarını hastanede yaptırabiliyor.

Aşı bölümünde görevli Dr. İbrahim Büçge, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşılama çalışmasının ramazanda da devam ettiğini söyledi.

İftardan önce 40-50 civarında vatandaşın aşı yaptırdığını, bu sayının iftardan sonra 300'e kadar çıktığını belirten Büçge, "Aşı konusunda ve temin konusunda sıkıntımız yok. Yeter ki vatandaşlarımız gerekli ilgiyi göstersin. Aşı randevularının daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

Aşı yaptıran vatandaşlardan Hüseyin Aslan da sırası gelen herkese sağlıkları için aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Necati Önder ise ramazan dolayısıyla randevusunu iftardan sonraya alıp, aşısını yaptırdığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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