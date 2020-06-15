Bingöl depreminin artçıları en az 2 hafta daha hissedilecek
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Bingöl depreminin artçıları en az 2 hafta daha hissedilecek

- Bingöl depreminin artçıları en az 2 hafta daha hissedilecek Depremin ardından 50'den fazla artçı meydana geldi Son 1 ayda 10'a yakın küçük şiddetli deprem olmuş Erzurum Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Bingöl Karlıova depremi hakkında hazırladığı ön sismoloji raporunda...

15.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:32

- Bingöl depreminin artçıları en az 2 hafta daha hissedilecek

Depremin ardından 50'den fazla artçı meydana geldi

Son 1 ayda 10'a yakın küçük şiddetli deprem olmuş

ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Bingöl Karlıova depremi hakkında hazırladığı ön sismoloji raporunda depremin artçılarının en az 2 hafta daha hissedilebileceğini açıkladı. Öte yandan raporda depremin ardından geçen sürede 50'den fazla artçının meydana geldiği ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi, Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre dün saat 17: 24'de, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde, yerkabuğunun yaklaşık 8 km odak derinliğinde orta büyüklükte bir deprem meydana geldi. Bu deprem Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi istasyonları tarafından da kaydedildi.

" Bingöl'de son 1 ayda 10'a yakın küçük şiddetli deprem olmuş"

Deprem öncesi son 1 yıllık dönemdeki dağılımı inceleyen ATA-DAM meydana gelen depremlerin ana tektonik zonlar ve yakın çevresinde kümelendiği ve deprem öncesi son 1 aylık dönemdeki dağılımda 10'a yakın küçük büyüklükte depremin meydana geldiğini tespit etti.

" Depremin ardından 50'den fazla artçı meydana geldi"

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi raporda depremden sonraki ilk dört saat içinde 50'den fazla artçı şok meydana geldiğini açıkladı. Bu artçı şokların en büyüğü ise depremden yaklaşık 1 saat sonra meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. Artçı şokların dağılımı incelendiğinde Kuzey Batı -Güney Doğu yönlü ve 10 km'lik bir bantta meydana geldiği görüldü.

" En az 2 hafta daha hissedilecek"

1 Mayıs 2003'de Bingöl'de meydana gelen 6.4 büyüklüğünde ki depremin ardından artçı sarsıntıların 1 yıl devam etmesini göz önüne alan raporda, Bingöl-Karlıova bölgesinde de gerilme rejiminin, deprem öncesi haline dönmesinin, yani artçıların devam etme süresinin en az 3-6 ay süreceği öngörülüyor. Ancak önceki depremlerden elde edilen raporlar ışığında insanlar tarafından hissedilebilen artçıların en az 2 hafta kadar daha devam edeceği düşünülüyor.

Bingöl depreminin artçıları en az 2 hafta daha hissedilecek

Kaynak: İHA

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