Bingöl depreminden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesine 3 bin çadır kuruldu
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Bingöl depreminden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesine 3 bin çadır kuruldu

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesinde, depremzedeler için 3 bin çadır kuruldu.

Bingöl depreminden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesine 3 bin çadır kuruldu
17.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:48

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesinde, depremzedeler için 3 bin çadır kuruldu.

Hasar tespit çalışmalarını yerinde görmek üzere ilçeye giden Erzurum Valisi Okay Memiş, Yavi ve Gökçeşeyh mahallelerinde incelemede bulundu.

Memiş, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, ilçeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, emniyet, kaymakamlık, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin desteğiyle 3 bin çadır kurduklarını söyledi.

Başvuruda bulunan tüm vatandaşların çadır ihtiyacının giderildiğini ifade eden Vali Memiş, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmalarda 31 az hasarlı, 4 orta hasarlı, 53 de ağır hasarlı konut tespit ettik. Depremzedeler için gerekli yardımlar yapılıyor. Vatandaşlarımıza gıda kolileri de dağıttık. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilçede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz olayın yaşandığı günden itibaren hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir. Ağır hasarlı konutlarımızı devlet imkanıyla en kısa sürede yapıp, kış mevsimi başlamadan vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Memiş'e ziyarette, Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Belediye Başkanı Melik Yaşar, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak da eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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