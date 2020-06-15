Bingöl depreminden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesinde hasar tespit çalışması başladı
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Bingöl depreminden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesinde hasar tespit çalışması başladı

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesinde, hasar tespit ve çadır kurulum çalışmalarına başlandı.

Bingöl depreminden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesinde hasar tespit çalışması başladı
15.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:12

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesinde, hasar tespit ve çadır kurulum çalışmalarına başlandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberinde Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kaymakam Tevfik Kumbasar, Belediye Başkanı Melik Yaşar ve ilgili kurum yetkilileriyle depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Çat ilçesine bağlı mahallelerde inceleme yaptı.

Söveçayır Mahallesi'nin Darabi mezrası ile Karaca Mahallesi'ni ziyaret eden Memiş, depremden zarar gören vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.

İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından evlerin hasar gördüğü mahallelerde çadırların kurulmasına başlanan ilçede, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 30 kişilik ekip de hasar tespit çalışması yaptı.

Hükümet Konağı önünde talep merkezinin oluşturulduğu ilçede, Türk Kızılay ekipleri de hasarın meydana geldiği mahallelerde vatandaşlara kumanya dağıtımına başladı.

Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karlıova ilçesinde dün ve bugün iki ayrı depremin meydana geldiğini ve bu ilçeyle sınırı bulunan Çat ilçesinde de maddi hasarın meydana geldiği söyledi.

Çat ilçesinde deprem dolayısıyla can kaybının olmadığını ifade eden Memiş, "Yaralanan birkaç vatandaşımız var, onların durumları da gayet iyi. Bununla beraber evlerde küçük çatlaklar ve hafif hasarlar olduğunu ilk etapta tespit ettik. Bütün mahallelerimize ulaştık. Kaymakamlık koordinasyonunda ilgili tüm kurumlarımız hemen gerekli çalışmaları yaptı."dedi.

Memiş, ilçeye bağlı 45 köy ve 32 mezranın tamamında çadır kurup hasar tespitlerinin yapılacağını ve iaşe ihtiyacının da karşılanacağını belirterek, şu anda korkulacak bir durumun olmadığını dile getirdi.

Devletin tüm vatandaşların yanında ve emrinde olduğunu aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Hele ki doğal afette korkmuş olan vatandaşa kamu personeli nezaketli davranacak. Vatandaşa 'öf' bile demeyeceksiniz. Çünkü vatandaş korkmuş vaziyette. Devlet devletliğini afette, kriz zamanında gösterir. Devlet bize bu kırmızı plakaları, bayrakları ve forsu zor zamanda vatandaşımızın yanında olmamız için veriyor.

Tespitlerimize göre 1200 çadıra ihtiyacımız var ama bu sayı artar. Deprem tecrübesi olan bir yöneticiyim. En az 5 bin çadır kuracağız. Kim çadır istiyorsa 'çadır yok' lafı olmayacak. Hepsine çadır temin edeceğiz ve çadırları da kuracağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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