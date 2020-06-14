Bingöl depreminden etkilenen Çat ilçesindeki bazı evlerde hasar oluştu
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Bingöl depreminden etkilenen Çat ilçesindeki bazı evlerde hasar oluştu

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesindeki bazı evlerde hasar meydana geldi.

14.06.2020 22:33 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:39

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesindeki bazı evlerde hasar meydana geldi.

Karlıova ilçesine sınır olan Çat ilçe merkezinde sarsıntının etkisiyle evlerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar, yakınlarının evlerinde geceyi geçirecek.

Bazı vatandaşların da deprem korkusuyla dışarıda beklediği gözlenen ilçede, yarın hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

Depremde evinde hasar oluşan vatandaşlardan Fevzi Han, gazetecilere, Karlıova'da meydana gelen depremin Çat ilçesinde büyük ölçüde hissedildiğini söyledi.

Oturduklarını binanın eski yapı olduğunu anlatan Han, "Deprem sonrası evin mutfak ve yatak odası kısmında çatlaklar oluştu. Bayağı bir sallandık. Deprem anında çocuklarla evdeydik. Depremden sonra eve giremedik, bugün daha eve giremeyiz. Çocuklarım komşuların evinde. Yetkililer bize destek verecekler, yarın hasar tespit çalışmaları yapılacak. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Vatandaşlardan Sadullah Aktaş da deprem anında çocuklarıyla dışarı kaçtıklarını belirterek, "Binadan çıkarken çok zorlandık, binanın içi ve dışında hasarlar oluştu. Evi boşalttık başka yerde kalacağız. Sanki Karlıova'da meydana gelen deprem Çat ilçesinde oldu." ifadelerini kullandı.

Bingöl depreminden etkilenen Çat ilçesindeki bazı evlerde hasar oluştu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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