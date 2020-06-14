Bingöl depreminde yaralanan güvenlik korucusu Erzurum'a getirildi
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremde yaralanan güvenlik korucusu İsa Kumral, Erzurum'da tedavi altına alındı.
14.06.2020 22:42 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:00
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremde yaralanan güvenlik korucusu İsa Kumral, Erzurum'da tedavi altına alındı.
Deprem nedeniyle jandarma gözlem kulübesinde meydana gelen hasar sonucu yaralanan güvenlik korucusu Kumral, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Erzurum'a getirildi.
Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Kumral'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA