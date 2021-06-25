Muş'ta deprem korkuya neden oldu
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Muş'ta deprem korkuya neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Yaşam

Muş'ta deprem korkuya neden oldu Bingöl ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Muş'ta korkuya neden oldu.

Muş'ta deprem korkuya neden oldu

MUŞ - Bingöl ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Muş'ta korkuya neden oldu.

AFAD'tan yapılan açıklamada saat 21.28'de Bingöl Kiğı da yerin 15 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Muş'ta da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. Evleri boşaltan vatandaşlar güvenli bölgelerde toplandı. AFAD'tan alınan bilgiye göre Muş'ta olumsuz bir durum yaşanmadığı ve herhangi bir ihbarda bulunulmadığı bildirildi.

Muş'ta deprem korkuya neden oldu
Muş'ta deprem korkuya neden oldu
Muş'ta deprem korkuya neden oldu
Muş'ta deprem korkuya neden oldu
Muş'ta deprem korkuya neden oldu
Muş'ta deprem korkuya neden oldu
Muş'ta deprem korkuya neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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