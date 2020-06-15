Bingöl depremi korkuttu
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Bingöl depremi korkuttu

Bingöl'de dün akşam üzeri 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:27

Bingöl'de dün akşam üzeri 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı nedeniyle Kaynarpınar köyü'ndeki karakolun gözetleme kulesi çöktü, bir güvenlik korucusu şehit oldu. Yine aynı nokta sabah saatlerinde de 5,6'lık depremle sarsıldı.

Yollarda dev yarıklar oluştu, yamaçtan kayalar koptu. Bingöl Karlıova 5,7 ile sallandı. Depremin merkezüssü Karlıova ilçesiydi.. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Van, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ ve Doğu Karadeniz'de hissedildi. Bu illerde de panik yaşandı.

GÖZLEM KULESİ ÇÖKTÜ

Karlıova Kaynarpınar Karakolu'ndaki gözlem kulesindeki çökme sonucu, enkaz altında kalan güvenlik korucusu Cengiz Pullu şehit oldu.. 4 çocuk babası Pullu'nun cenazesi otopsi için Karlıova Devlet Hastanesine götürüldü.

Deprem bölgesindeki incelemelerin ardından Yaralıları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehit korucunun ailesine başsağlığı diledi. Aileyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan da taziyelerini iletti.

Yine Kayapınar köyündeki bazı evlerde çökme yaşandı. Göçük altında kalan 2 kişi kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi ateş başında geçirmek zorunda kaldı.

Afad 5,7 büyüklüğündeki depremden sonra ikisi 5,6 ve 4,7 olmak üzere 90'In üzerinde artçı sarsıntı yaşandığını duyurdu.

(İHA)

Bingöl depremi korkuttu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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