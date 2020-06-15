BİNGÖL DEPREMDE EN FAZLA ETKİLENEN KÖY ELMALI DEPREMDE EN FAZLA ETKİLENEN KÖY ELMALI Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü aldı.



DEPREMDE EN FAZLA ETKİLENEN KÖY ELMALI

Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü aldı. Elmalı köyündeki çok sayıda kerpiç ev ve ahır yıkılırken, çoğu da ağır hasar gördü. Bazı hayvanların da telef olduğu köydeki vatandaşlara, Kızılay tarafından gönderilen mobil araçta kek ve meyve suyu verildi. Vatandaşlar, hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü köyün meydanında yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.

Kaynak: DHA