BİNGÖL DEPREMDE EN FAZLA ETKİLENEN KÖY ELMALI
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BİNGÖL DEPREMDE EN FAZLA ETKİLENEN KÖY ELMALI

DEPREMDE EN FAZLA ETKİLENEN KÖY ELMALI Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü aldı.

15.06.2020 04:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 04:59

DEPREMDE EN FAZLA ETKİLENEN KÖY ELMALI Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğündeki depremde en fazla hasarı Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü aldı. Elmalı köyündeki çok sayıda kerpiç ev ve ahır yıkılırken, çoğu da ağır hasar gördü. Bazı hayvanların da telef olduğu köydeki vatandaşlara, Kızılay tarafından gönderilen mobil araçta kek ve meyve suyu verildi. Vatandaşlar, hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü köyün meydanında yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.

BİNGÖL DEPREMDE EN FAZLA ETKİLENEN KÖY ELMALI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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