Bingöl'den yola çıkan psikososyal destek ekibi afet bölgesinde
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Bingöl'den yola çıkan psikososyal destek ekibi afet bölgesinde

Bingöl'den yola çıkan psikososyal destek ekibi afet bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen psikososyal destek ekibi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden etkilenen vatandaşlarla yakından ilgileniyor.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından görevlendirilen psikososyal destek ekibi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden etkilenen vatandaşlarla yakından ilgileniyor.

Yaklaşık 10 gün önce Kastamonu'ya bağlı Bozkurt ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, sele neden olmuş, can ve mal kaybı yaşanmıştı. Yaşanan sel felaketinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'den de bölgeye ekipler sevk edildi. Bu kapsamda, Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek ekibi birkaç gün önce bölgeye giderek çalışmalara başladı. İlçe sakinleriyle yakından ilgilen ekipler, selzedelerin yaralarını sarmak için yoğun bir çalışma temposu başlattı.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin açtığı yaraları sarmak için personellerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaralarımızı birlikte saracak, acılarımızı birlikte hafifleteceğiz" denildi. - BİNGÖL

Bingöl'den yola çıkan psikososyal destek ekibi afet bölgesinde
Bingöl'den yola çıkan psikososyal destek ekibi afet bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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