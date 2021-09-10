Bingöl'den komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'den komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Bingöl'den komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı

BİNGÖL İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli komandolar, dualar eşliğinde Suriye'deki görev yerlerine uğurlandı.

BİNGÖL İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli komandolar, dualar eşliğinde Suriye'deki görev yerlerine uğurlandı.

Suriye'de terör örgütleri ile mücadelede Afrin bölgesinde oluşturulan 'Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen Bingöl İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'ndan komandolar, uğurlandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki uğurlama törenine Jandarma Komutanlığı personeli ile aileler katıldı.


Bingöl'den komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı

Bingöl'den komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı

Bingöl'den komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı

Bingöl'den komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı

Bingöl'den komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı

Bingöl'den komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
Suriye'de 5 grup birleşti, 20 bin asker artık TSK ile omuz omuza görev yapacak

Suriye'de 5 grup birleşti, 20 bin asker artık TSK ile omuz omuza görev yapacak

 Son dakika haberi! Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır."
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Yeşim Salkım Kaan Yıldırım
Spor Diego Çağdaş Atan Lionel Messi Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Derya Baykal Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bingöl'den komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 16:30:34. #1.17#