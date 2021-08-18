Bingöl'den Kastamonu'ya psikososyal destek ekibi gönderildi

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, selden etkilenen Kastamonu'ya psikososyal destek ekibi görevlendirdi.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, selden etkilenen Kastamonu'ya psikososyal destek ekibi görevlendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, yaptığı yazılı açıklamada, sel bölgesindeki vatandaşların en kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak amacıyla birebir görüşme yapacaklarını belirtti.

Ailelerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve psikolojik yardım sunmak için çalışma yürütüleceğini aktaran Polat, "Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza hizmet sunmak üzere yola çıkan ekibimiz en kısa sürede çalışmalarına başlayacaklardır. Bölgede yaşanan sel olaylarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi afetin her türlüsünden korusun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş