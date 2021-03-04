Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (7)
04.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:06
Bölgedeki 112 acil servis ekiplerinin hareketliliği BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.
Bölgedeki 112 acil servis ekiplerinin hareketliliği BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.(7)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız