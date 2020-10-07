Bingöl'den İHA'ya ziyaret
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Bingöl'den İHA'ya ziyaret

07.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:21
Bingöl'den İHA'ya ziyaret

Deva Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri, Celal Zonguldak, Emre Okumuş ve Dilruba Turan ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Deva Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri, Celal Zonguldak, Emre Okumuş ve Dilruba Turan ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bingöl, ziyaretinde Genel Başkan Ali Babacan'ın 17 Ekim'de gerçekleştireceği Erzurum ziyareti ve kongre süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Bingöl, "Ortak payda Erzurum, bizler siyasiler olarak, şehrin her türlü sorununun çözümü noktasında elimizi taşın altına koymaya hazırız" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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