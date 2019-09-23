Bingöl'den, Diyarbakır annelerine oturma eylemine destek

23.09.2019 14:34

Bingöl Sivil İnisiyatİf Platformu, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptığı oturma eylemine destek vermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Platform üyesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri Yenişehir Mahallesindeki saat kulesi önünde ellerinde Türk bayrakları ile bir araya geldi.

Terör örgütü PKK aleyhine slogan atan grup adına açıklama yapan Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, genç yaşta ailelerinden koparılıp, zorla dağa götürülen evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan cesur ve bağrı yanık annelere destek vermek amacıyla toplandıklarını belirtti.

"Anneler için evlatları kutsaldır. Hiçbir anne evladının göz göre göre dağa götürülüp, terörist yapılmasına ve öldürülmesine razı olmaz, olmamalıdır." diyen Tan, birilerinin saltanatı için ölüme gönderilen gençlerin kandırılmasına hiç kimsenin sesiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Tan, bağrı yanık annelerin evlatlarını dağa gönderen HDP'lilerin başkalarının çocukları üzerinden siyaset yaptığını dile getirerek, "Bingöl halkı olarak ortaya koydukları direnişle destan yazan annelerin yanında olduğumuzu ve sonuna kadar onları desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. PKK'nın zorla dağa kaçırdığı bütün çocukların ailelerini bu haklı eyleme davet ediyoruz. HDP artık bir siyasi parti değil, PKK terör örgütünün şubesi ve terör yuvası haline gelmiştir."

Tan, bölge halkı olarak huzur ve kardeşlik istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA