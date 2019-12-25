Bingöl'den arılarını soğuktan kaçırdılar, Adana'da sele yakalandılar
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Bingöl'den arılarını soğuktan kaçırdılar, Adana'da sele yakalandılar

Bingöl'de soğuk hava şartları nedeniyle arılarını Adana'ya getiren arıcılar, yaşanan sel felaketinde büyük kayıp verdi.

25.12.2019 21:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:55
Bingöl'den arılarını soğuktan kaçırdılar, Adana'da sele yakalandılar

'de soğuk hava şartları nedeniyle arılarını 'ya getiren arıcılar, yaşanan sel felaketinde büyük kayıp verdi.

İki gündür sağanak yağışın etkisi altında kalan Adana'da birçok tarla sular altında kaldı. Kış şartları sebebiyle arı kovanlarını Adana'ya getiren Bingöllü arıcılar, yaşanan sel felaketinde büyük kayıp verdiler. Çevredeki vatandaşlar ise, arıcıların sular altında kalan kovanlarını kurtarmaya çalıştığı anı cep telefonu ile görüntüledi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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