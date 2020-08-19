Bingöl'deki yüzen adalara, yoğun ilgi BİNGÖL'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'nde bulunan ve tabiat varlığı kabul edilen yüzen adalar, yoğun ilgi görüyor.

BİNGÖL'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'nde bulunan ve tabiat varlığı kabul edilen yüzen adalar, yoğun ilgi görüyor.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasında bulunan Turnalar Gölü'ndeki yüzen adalar, yoğun ilgi görüyor. Dünyada benzerine çok az rastlanan doğa harikası adalar 50 metreden fazla derinliğe sahip olup, kentin sembol alanları arasında yer alıyor. Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran'da normalleşme sürecine girilmesinin ardından şu ana kadar Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Erzurum gibi bölge kentlerden gelen yaklaşık 7 bin 500 kişi, gölü ziyaret etti.

Arkadaşlarıyla birlikte pikniğe geldiğini söyleyen Mehdin Zazaoğlu, "Hafta sonunu değerlendirmek için buraya pikniğe geldik. Buraya gelenlerin çevreyi temiz tutmalarını öneriyoruz" dedi.

Yüzen Adalar'da gezinti sırasında koronavirüs tedbirlerine uyduklarını anlatan Ömer Faruk Burkankulu, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA