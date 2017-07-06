Bingöl'deki Terör Operasyonunda Bir Asker Yaralandı

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Yayladere ilçesi Güz Tepesi bölgesinde başlatılan operasyon sürüyor.



Hava destekli devam eden operasyonda, teröristlerin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu bir asker yaralandı.



Yaralı asker, helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.