Son dakika haber! Orman yangınına müdahale sürüyor
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Son dakika haber! Orman yangınına müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde 2 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde 2 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sarıtosun köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle 29 Ağustos'ta başlayan yangın, kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangının kontrol altına alınması için 1 yangın söndürme helikopteri, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarmadan oluşan 90 kişilik ekip, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 2 itfaiye aracıyla müdahalede bulunuluyor.

Dün gelen helikopterlerden 1'nin arıza vermesi nedeniyle geri çekildiği öğrenildi.

Öte yandan yangınının sürdüğü bölge, helikopterden ekiplerce görüntülendi.

Son dakika haber! Orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haber! Orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haber! Orman yangınına müdahale sürüyor
Son dakika haber! Orman yangınına müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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