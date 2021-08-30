Son dakika haberleri! Bingöl'deki orman yangını devam ediyor

Son dakika habere göre Bingöl'deki orman yangını devam ediyor Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.