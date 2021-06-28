Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
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Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, 3 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Genç ilçesi Servi bölgesinde, Güzeldere ve Dedebağı köyleri yakınlarındaki ormanlı alanda 25 Haziran günü çıkan yangın, devam ediyor. Yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olan yangına, Adana ve Hatay'dan gönderilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme helikopteri havadan, Bingöl ve Elazığ'dan gelen Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlarla da karadan müdahale ediliyor.


Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Bingöl'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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