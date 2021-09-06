Bingöl'deki orman yangını söndürüldü
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Bingöl'deki orman yangını söndürüldü

Bingöl'deki orman yangını söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Eskiköy köyünde çıkan orman yangını gece saatlerinde söndürüldü.

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Eskiköy köyünde çıkan orman yangını gece saatlerinde söndürüldü.

Genç ilçesine bağlı Eskiköy köyünde, dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle yangın, gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, bölgeden ayrıldı. 


Bingöl'deki orman yangını söndürüldü
Bingöl'deki orman yangını söndürüldü
Bingöl'deki orman yangını söndürüldü
Bingöl'deki orman yangını söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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