Bingöl'deki orman yangını söndürüldü
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Bingöl'deki orman yangını söndürüldü

Bingöl'deki orman yangını söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir köyde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Sarısaman köyündeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 7 personel sevk edildi. Yöre halkı ve jandarma personelinin de desteğiyle ormanlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Bingöl'deki orman yangını söndürüldü
Bingöl'deki orman yangını söndürüldü
Bingöl'deki orman yangını söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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