Bingöl'deki orman yangını 5'inci günde
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Bingöl'deki orman yangını 5'inci günde

Bingöl'deki orman yangını 5'inci günde
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde 28 Ağustos'ta çıkan orman yangını sürüyor.

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde 28 Ağustos'ta çıkan orman yangını sürüyor. Engebeli arazi ve rüzgar, söndürme çalışmalarını güçleştirirken, alevlerin Gökçedağ köyü ve ilçe merkezine doğru ilerlediği belirtildi.

Yayladere ilçesine bağlı Sarıtosun köyünde çıkan 5'inci gündeki orman yangınını, söndürme çalışmaları devam ediyor. Engebeli arazi nedeniyle itfaiye ve iş makinelerini ulaşmadığı bölgelere, havadan müdahale gerçekleştiriliyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, karadan 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve Yayladere Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı çalışmalara katılıyor. Bingöl, Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır'dan gelen toplam 100 kişilik ekibe bölge halkı da destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeye yayılan yangının, Göçedağ köyü ile ilçe merkezine doğru ilerlediği belirtildi.


Bingöl'deki orman yangını 5'inci günde
Bingöl'deki orman yangını 5'inci günde
Bingöl'deki orman yangını 5'inci günde
Bingöl'deki orman yangını 5'inci günde
Bingöl'deki orman yangını 5'inci günde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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