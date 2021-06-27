Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
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Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor

Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Servi bölgesinde 25 Haziran'da öğlen saatlerinde başlayan yangın, arazinin engebeli ve sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle, halen söndürülemedi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Servi bölgesinde 25 Haziran'da öğlen saatlerinde başlayan yangın, arazinin engebeli ve sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle, halen söndürülemedi. Yangında itfaiye ve iş makinelerinin ulaşamadığı bölgelere, yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

3 gündür süren orman yangını kuvvetli rüzgarın da etkisiyle şimdiye kadar yaklaşık 15 hektarlık alana yayıldı. Yangının ilk gününden itibaren bölgede müdahale çalışmalarına başlayan Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen personeller ve Kahramanmaraş'tan gönderilen helikopter de destek veriyor. 40 kişilik yangın söndürme ekibine, çevre sakinleri, jandarma ve korucular da destek veriyor.

Kahramanmaraş'tan gönderilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, havadan yangına müdahale ederken, Genç Kaymakamı Arif Gül, sık sık yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip ediyor.

Yangının etkisini sürdürdüğü bölgedeki Dedebağ köyü sakinlerinden Hacı Mehmet Keleş, "Bölgemizde önceki gün çıkan orman yangını sürüyor. Sağ olsun devletimiz var gücüyle burada aralıksız çalışıyor. Bütün araç ve gereçlerle bölgede çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyorlar. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.


Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor
Bingöl'deki orman yangını 3 gündür devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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